Валерий Петраков: "То, как "Томь" действует на чужой половине поля, равносильно смерти"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 29-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:2) подчеркнул, что исход встречи решило мастерство футболистов гостей. Специалист заявил, что есть все основания для продолжения существования клуба.

– За исключением первых минут, в целом мы выглядели неплохо, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Петраков. – Самаре не уступали, но все решило исполнительское мастерство. В перерыве говорил ребятам, да и сейчас скажу: когда мы переходим на чужую половину поля – начинаем замедлять свои атаки. Это равносильно смерти. Много в чем нужно прибавлять и добавлять.

Что обсуждалось в переговорах с губернатором Томской области и президентом клуба? Много чего. Финансирование клуба, детско-юношеская школа. Все эти вопросы затрагивались, Сергей Анатольевич Жвачкин старается их решить. Получит ли команда лицензию и продолжит существовать? Я надеюсь на это. Все основания для этого есть.

Трансляция матча "Томь" – "Крылья Советов"