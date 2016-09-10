Валерий Петраков: "Пропускать такие мячи в премьер-лиге - это нонсенс"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков считает, что его команда не заслуживала поражения в матче 6-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (0:1). В эпизоде с голом он посетовал на неосмотрительность в обороне.

– Мы потеряли важные очки, сегодня даже ничья была бы для нас в плюс, учитывая наше турнирное положение, – цитирует официальный сайт "Амкара" Петракова. – Наверное, мы не заслуживали поражение, и когда пропустили, то приложили максимум усилий, чтобы отыграться, создали неплохие моменты, но не забили.

По поводу гола, пропускать такие мячи в премьер-лиге - это нонсенс. Команда, которая себя уважает и вратарь, который себя уважает должны быть более предусмотрительными и внимательнее в таких моментах. А так ребят я, в принципе, ни в чем не могу обвинить. Старались все, не выпадали из игры, играли организованно. Конечно, в последний отрезок игры пошли ва-банк и начали действовать более открыто, хотели спасти игру.

Конечно, и у "Амкара" были неплохие моменты, но, повторяюсь, старались что-то предпринять и добиться положительного результата до последних минут, но не получилось. К сожалению, это у нас уже вторая такая игра. Домашняя с ЦСКА и сейчас выездная с "Амкаром". И если дома причиной поражения стали, скажем так, иные причины, то сегодня по поводу судейства ничего не могу сказать, ребята отсудили четко и вопросов к ним никаких.