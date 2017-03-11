Валерий Петраков: "Привлекать молодежь? Они явно не смогут усилить игру "Томи"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения от ЦСКА (0:4) в матче 19-го тура чемпионата России отметил, что психологическое состояние футболистов – главная проблема команды в эти дни, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Специалист подчеркнул, что молодые футболисты проигрывают более опытным в тактике, скорости и технике.

– Руководство "Томи" говорило, что в планах – спокойно и плавно спуститься в ФНЛ. Так, может, пусть играет только молодежь? А то сегодня 30-летний Кузнецов бегал с явным лишним весом...

– Кузнецов был травмирован, он пропустил почти все сборы, начал тренироваться только в последнюю неделю на сборах. Ему нужно время на адаптацию. Он опытный игрок и помочь нам может. А что касается молодежи... Из тех, кто не играет сейчас, остальные очень уж молодые. И они явно не смогут усилить игру.

– А психологически ребята как себя ощущают сейчас?

– Это одна из главных проблем. Очень тяжело пришлось в Ростове. Ребята ощутили, что такое премьер-лига. Психологически нужно успокоить игроков, чтобы они хотя бы начали верить в себя. А если будут бегать с опущенной головой – придется совсем тяжело. Нужно объяснять, работать, чтобы хотя бы в каких-то компонентах они прибавляли. За мою тренерскую деятельность у меня не было таких моментов, как сейчас, чтобы мы проводили столько теории. У меня уже голова кружится! Мы и по полю за руку их водим, и у доски сидим. Молодых ребят можно хоть как-то обучить этому, но ведь они проигрывают не только в тактике – еще и в скорости, технике. Поэтому мы пытаемся работать и над психологией, и над техническим оснащением, и над всем остальным.