18:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "Посмотрим, как молодые игроки "Томи" оценят выпавший им шанс"

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что было сложно наиграть в обновленной команде разнообразные связки. Специалист подчеркнул, что у клуба имеются проблемы с оборонительной линией.

– Считаю, что за три матча практически невозможно что-то наиграть, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Петраков. – В строю находятся молодые футболисты. Имеются проблемы в обороне. Возобновляется чемпионат, и наша команда выстраивается заново. Самому интересно посмотреть, как молодые ребята будут себя проявлять, на что они способны. Такой шанс дается не в каждой команде, не каждому игроку. Посмотрим, как они это оценят.

Трансляция матча  "Томь" - "Ростов"

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