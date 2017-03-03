Валерий Петраков: "Посмотрим, как молодые игроки "Томи" оценят выпавший им шанс"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что было сложно наиграть в обновленной команде разнообразные связки. Специалист подчеркнул, что у клуба имеются проблемы с оборонительной линией.

– Считаю, что за три матча практически невозможно что-то наиграть, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Петраков. – В строю находятся молодые футболисты. Имеются проблемы в обороне. Возобновляется чемпионат, и наша команда выстраивается заново. Самому интересно посмотреть, как молодые ребята будут себя проявлять, на что они способны. Такой шанс дается не в каждой команде, не каждому игроку. Посмотрим, как они это оценят.

Трансляция матча "Томь" - "Ростов"