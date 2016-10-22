Валерий Петраков: "После пропущенного мяча "Томь" просто остановилась"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения от "Анжи" (0:3) в матче 11-го тура чемпионата России остался недоволен вторым таймом. По словам наставника, проблема заключается в психологии команды.

– Сыграли два разных тайма. Если до перерыва, считаю, играли даже с преимуществом и моменты неплохие создавали, то во втором, после пропущенного мяча, просто остановились. Провели какие-то замены по усилению атаки, но, к сожалению, игру не усилили.

Я, в принципе, готовлю команду и за все отвечаю. Не могу я сказать – по всем данным, по всем показателям, – что команда не готова. Я считаю, что мы на хорошем уровне физической готовности. Думаю, что проблемы кроются в чисто психологическом состоянии. Потому что быстро мы теряем веру в себя, и, начиная проигрывать, уже не находим в себе силы, веру, и идет уже совсем другой футбол, неорганизованный.

Когда у нас были хорошие результаты, то мы хвалили игроков, но когда плохие – то ответственность за все, что у нас происходит в команде, за ее результаты, состояние – я беру на себя. Это моя вина, и конечно, нужно делать какие-то выводы. И, скорее всего, будет, наверное, разговор – и я сам хочу, чтобы этот разговор состоялся, – с президентом клуба Сергеем Анатольевичем Жвачкиным, после которого мы определимся, что делать дальше и как работать дальше. (Сергей СИМОНОВ)