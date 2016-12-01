Валерий Петраков: "Поражение не связано с переносом матча в Москву"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков подчеркнул, что стадион в Томске не смог бы принять матч 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:6). При этом специалист признался, что не знает, было ли возможно провести игру на нейтральном поле, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Что у вас, что у "Крыльев" был вопрос по проведению домашнего матча. "Крылья" бились до последнего и сумели отстоять – в результате обыграли при своих зрителях "Спартак". Почему не стали настаивать вы и согласились на переезд в Москву?

– Это не связано с переносом. А с тем, что у нас достаточно старый стадион, система подогрева не справляется с низкой температурой. Были очень сильные морозы – 25 - 27 градусов. Газон бы не справился с такой нагрузкой, не хватило бы тепла. Поэтому и пришлось переносить.

– Почему тогда не попросили провести матч на нейтральной арене – к примеру, в Перми?

– Это правильнее спрашивать не меня.

– Показалось, что Солосин во втором тайме получил травму.

– Не знаю пока. С докторами не разговаривал. Может, растяжение какое-то действительно есть.