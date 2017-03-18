Валерий Петраков: "Победа над "Амкаром" окрылит игроков "Томи"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 20-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (1:0) выделил в составе своей команды вратаря Алексея Солосина. Для томичей эта победа стала первой с сентября прошлого года.

– Конечно, полное преимущество было у "Амкара", – цитирует ТАСС Петракова. – Сыграли без каких-то грубых ошибок, Леша Солосин помог в каких-то моментах. Поэтому молодцы, что вцепились в результат и довели игру до победного конца. Может быть, сейчас их это немножко окрылит. Если брать в общем, то еще очень много надо работать во всех моментах.

Нужно игрокам немножко передохнуть. Даю полные четыре дня на восстановление. Думаю, этого достаточно, чтобы сбросить психологическую нагрузку, физически отдохнуть. И надо будет готовиться к встрече в Туле.