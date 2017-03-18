15:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "Победа над "Амкаром" окрылит игроков "Томи"

0
0
0
0

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 20-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (1:0) выделил в составе своей команды вратаря Алексея Солосина. Для томичей эта победа стала первой с сентября прошлого года.

Конечно, полное преимущество было у "Амкара", – цитирует ТАСС Петракова. – Сыграли без каких-то грубых ошибок, Леша Солосин помог в каких-то моментах. Поэтому молодцы, что вцепились в результат и довели игру до победного конца. Может быть, сейчас их это немножко окрылит. Если брать в общем, то еще очень много надо работать во всех моментах.

Нужно игрокам немножко передохнуть. Даю полные четыре дня на восстановление. Думаю, этого достаточно, чтобы сбросить психологическую нагрузку, физически отдохнуть. И надо будет готовиться к встрече в Туле.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4106703

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...