14:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "Первый гол "Анжи" надломил "Томь"

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после игры 11-го тура чемпионата России против "Анжи" (0:3) отметил проблемы с психологическим состоянием своих подопечных. Специалист подчеркнул, что команда провалила второй тайм.

– Тяжело объяснить произошедшее во втором тайме, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Петраков. – Первый гол нас сильно надломил, не смогли найти сил отыграться. Второй тайм полностью провалили. Вина вратаря? Думаю, в пропущенных мячах, несмотря на крупный счет, нет вины Антона Коченкова.

Счет не отражает происходившего на поле, но кому от этого легче?! У нас есть проблемы с психологическим состоянием, которые нужно решить. Мы старались играть активно, создавали моменты, но в итоге провели два разных тайма.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bond1951

валера сколько команд и футболистов ты как тренер ЗАГУБИЛ

15:08

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