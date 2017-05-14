Валерий Петраков: "Очень правильно про судей сказал Федун"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 28-го тура чемпионата России против "Терека" (1:2) отметил, что в вопросе судейства российским судьям нужно смотреть на работу коллег из Англии. Специалист подчеркнул, что в минувшей встрече все эпизоды судьи трактовали не в пользу его команды.

– На игру влияет каждый мелкий эпизод, – сказал Петраков. – Штрафные, столкновения... Все трактовалось не в нашу пользу. Правильно сказал Леонид Федун, мне очень понравились его слова о том, что судьям было бы проще работать, если бы они наложили на себя табу: можешь не давать пенальти – не давай! Можешь не давать штрафной – не давай! Можешь не останавливать игру – не останавливай!

Это те принципы игры, которые царят в чемпионате Англии, и посмотрите какой зрелищный футбол! А у нас все наоборот: можешь остановить – останови! Можешь дать – дай! Мы в обратную сторону идем. А если наложить те самые табу – выиграет зрелищность футбола, выиграют болельщики. А у нас, к сожалению, все не так. Посадят на мелкий фол и свистят каждые 30 секунд. Какой здесь футбол?!

Трансляция матча "Томь" - "Терек"