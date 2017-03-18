Валерий Петраков: "Немного чуда в победе "Томи" есть"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после победы над "Амкаром" в матче 20-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что команде в дальнейшем придется тяжело из-за физической формы. Томичи из-за финансовых проблем зимой расстались с большинством лидеров и вынуждены рассчитывать в основном на молодых игроков. Первые два матча после возобновления сезона они проиграли с общим счетом 0:10.

- Немножко чуда есть, - сказал Петраков в эфире канала "Наш футбол". - Мы играли второй тайм при полном преимуществе "Амкара". Первый же тайм хороший был по содержанию. Я ребятам говорил, чтобы не садились так глубоко. Были во втором тайме выходы, но мы губили их ненужными передачами.

- Физически насколько готовы и дальше показывать такую игру?

- Физически мы, конечно, слабоваты, особенно молодые ребята. Чудес на свете не бывает, мы прошли зимой всего один сбор, другие - по три.

- Стоит ждать еще положительных результатов?

- Конечно, стоит. Иначе зачем еще играть?