16:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "Не могу гарантировать, что "Томь" не будет бойкотировать матч с "Крыльями"

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков не знает о возможном бойкоте командой матча 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Игроки "Томи" не получают зарплату с начала нынешнего сезона. Руководство клуба обещало закрыть все задолженности перед командой в течение ноября.

– Мне ничего не известно о возможном бойкоте командой матча против "Крыльев", – цитирует ТАСС Петракова. – Мы тренируемся и проводим теоретические занятия в штатном режиме. Понятно, что нервозность в коллективе присутствует, и я не могу гарантировать, что этого не произойдет. Помимо финансовых у нас есть и другие трудности, давайте подождем до первого декабря, а там посмотрим.

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http://tass.ru/sport/3797630

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