Валерий Петраков: "Называть "Томь" пионеротрядом неуважительно"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 28-го тура чемпионата России против "Терека" (1:2) выразил несогласие с комментаторами матча "Крылья Советов" – "Зенит" (1:3), которые назвали томский коллектив "пионерским отрядом". Специалист подчеркнул, что "Томь" находится в числе ведущих клубов страны.

– Погорелову и Савину, которые комментируют матчи, наверное, нужно соблюдать какой-то этик в отношении команды, которая входит в число 16 лучших в России, – сказал Петраков. – Какое-то уважение, какой-то этик все-таки должен к команде быть.

Если человек в футболе не разбирается, значит он должен тщательнее готовиться к эфирам, обратиться к нормальным специалистам, которые ведут трансляции: Черданцев, Шмурнов, Генич. Они хоть немного им о футбольных составляющих расскажут. А здесь человек приходит и на всю страну начинает рассказывать про пионерский отряд... У нас был такой отряд в марте, и когда об этом говорили – я никого не критиковал. А сейчас зачем так унижать? Я считаю, что это некорректно и неправильно в отношении "Томи".

Они знают, кого и как обижать. Пусть они скажут это Дзюбе, "Зениту", "Спартаку". В этих случаях они боятся, а здесь они слабинку нашли и думают, что за ребят никто не может ничего сказать. Я скажу! Потому что это нормальные люди, нормальные футболисты. Нужно время, мы не от хорошей жизни оказались в такой ситуации. Если бы человек какое-то уважение показывал, он бы не позволял себе таких высказываний. Один высказался, а второй, Женя Савин, который в Томске провел какое-то время, это одобряет. Мне это не понятно.

Трансляция матча "Томь" - "Терек"