Валерий Петраков: "Может, есть смысл перейти на старую схему "весна - осень"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения в гостевом матче 15-го тура премьер-лиги от "Крыльев Советов" (0:3) подчеркнул, что судьбу встречи решило удаление. Наставник томской команды отметил, что больше всего от таких тяжелых погодных условий, как сегодня в Самаре, страдают болельщики. Проведение встречи было под вопросом из-за сильнейшего снегопада.

– Я свою команду не узнал, проводим разные матчи, – приводит официальный сайт "Крыльев" слова Петракова. – Как мы играли в обороне – это нонсенс, с большими ошибками, вследствие чего и получили первый мяч на 9-й минуте. Судьбу матча решило удаление. Хотя в перерыве я просил игроков действовать более концентрированно и искать возможность создать моменты в контратаках и выровнять игру. Но мы получили второй мяч, где были несогласованные действия после розыгрыша углового – дали спокойно выйти на ударную позицию и нанести удар.

Два слова об удалении. У нас у судей двойные стандарты, где он в нашу сторону видит удаления, и я с этим согласен, а у соперника на 75-й минуте такое же должно быть удаление, но он дал желтую карточку. Мы по разным правилам играем? Хотелось бы услышать объяснения от арбитра.

– Как было играть в таких тяжелых условиях?

– Условия тяжелые. Я с этим согласен, но мы живем в России, у нас проходит тяжелый чемпионат и надо приспосабливаться. Но одна команда играет в футбол, а другая почему-то нет. Думаю, нашим чиновникам надо подумать, как проводить чемпионат, может, есть смысл перейти на старую схему "весна - осень". Больше всего от такой погоды страдают болельщики.