11:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "Может быть, невозвращение игроков "Томи" из сборных связано с долгами по зарплате"

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков не исключает, что невозвращение трех иностранцев из расположения сборных является частью демарша в связи с долгами по зарплате перед командой. Но специалист надеется, что игроки прибудут в ближайшие дни.

В заявке команды на матч 14-го тура чемпионата России с "Тереком" (0:0) не было трех иностранцев - Огнена Враньеша из Боснии и Герцеговины, Эрика Бикфалви из Румынии и Лукаша Дроппы из Чехии.

- Враньеш получил в игре за сборную травму ахилла, сделал обследование, ему сказали, чтобы он не форсировал восстановление и 10 дней полечился, - приводит ТАСС слова Петракова. - Дроппа сказал, что простыл после игры.

Бикфалви должен был играть против сборной России (15 ноября в Грозном. - Прим. "СЭ"), но, видимо, получил травму в предыгровой день, не играл и остался на лечение; а какая травма, даже не могу сказать. Может быть, это часть демарша наших игроков. Они тоже люди. Но, думаю, сегодня-завтра они должны вернуться.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3802678

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