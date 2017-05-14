Валерий Петраков: "Мотивация "Томи" - играть ради болельщиков, клуба и города"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Терека" отметил, что после вылета команды из премьер-лиги команда должна искать мотивацию. Специалист подчеркнул, что в трех оставшихся матчах в Томске команда должна показать хороший футбол.

– Мотивацию нужно находить, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Петраков. – Осталось три домашних матча, и соперники к нам будут приезжать с хорошим настроением, со своими проблемами и задачами. У нас задач уже нет, но есть мотивация в лице болельщиков, имени клуба и города. Все это нужно поддержать хорошей игрой и самоотдачей. Я попытался донести это до наших молодых игроков, а как получилось – покажет матч.

Трансляция матча "Томь" - "Терек"