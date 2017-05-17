Валерий Петраков: "Молодежь должна восстанавливаться в два раза быстрее"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков перед матчем 29-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" сообщил, что у его команды не было запланировано тренировок.

– У нас было три дня до этой игры, поэтому никаких тренировок запланировано не было, – сказал Петраков перед матчем в эфире телеканала "Наш футбол". – Главным было восстановить физические кондиции. Молодежь должна восстанавливаться в два раза быстрее более возрастных игроков. Кое-какие перестановки мы сделали по составу. Появился, наконец, центральный нападающий. Надеюсь, что игра будет повеселее.

Трансляция матча "Томь" – "Крылья Советов"