Валерий Петраков: "Молодежь должна восстанавливаться в два раза быстрее"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков перед матчем 29-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" сообщил, что у его команды не было запланировано тренировок.
– У нас было три дня до этой игры, поэтому никаких тренировок запланировано не было, – сказал Петраков перед матчем в эфире телеканала "Наш футбол". – Главным было восстановить физические кондиции. Молодежь должна восстанавливаться в два раза быстрее более возрастных игроков. Кое-какие перестановки мы сделали по составу. Появился, наконец, центральный нападающий. Надеюсь, что игра будет повеселее.
marksan
Валера! У тебя с головой плохо? Ведь именно главный тренер на тренировках нагружает игроков физикой с подачи тренера по физике! Он же должен знать КАЖДОГО игрока с его слабостями в том или ином месте! И сколько каждому нужно времени для восстановления! Я человек старый, но на всю жизнь запомнил своего первого тренера: Саша! Не ложись под указания своего нынешнего тренера! Беги так, как ты всё понимаешь! Спасибо Фёдору Тимофеевичу Дегтярёву! Он выдал правильный рецепт - чемпионом можешь ты не стать, но физически здоровым ты будешь!
15:14