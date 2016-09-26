Валерий Петраков: "Матом не ругался, слежу за этим"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков уверен, что его команда хорошо начала второй тайм матча 8-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:2). При этом специалист подчеркнул, что томичи заметно сбавили обороты после 70-й минут игры.

- Второй тайм мы начали неплохо и забили гол, - сказал в эфире телеканал "Наш футбол" Петраков. - А потом, по всей видимости, команда стала удерживать ничейный счет. Хотя я говорил им, чтобы они играли в футбол. После 70-й минуты "Томь" прилично сбавила обороты. В восьми проведенных турах в наши ворота влетело все. В эпизоде со вторым голом вратарь мог реагировать, удар был дальний. А отыграться у нас уже не получилось.

Удалось ли сдержать обещание и не ругаться матом? Удалось. Я слежу за этим.