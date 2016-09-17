17:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "Кирилл Комбаров в первом тайме игры с "Арсеналом" не выполнял свои функции"

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после игры 7-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:0) выразил недовольство выступлением своих подопечных. Специалист отметил, что у футболистов присутствует непонимание организации игры в атаке в домашних матчах.

– Игра сегодня не получилась, – сказал на послематчевой пресс-конференции Петраков. – В первом тайме мы допустили просто катастрофическое количество ошибок, у нас просто ничего не получалось. Неправильно действовала и полузащита, и защита. В первые 45 минут только одно светлое пятно – забитый мяч. В остальном мы сыграли просто бездарно.

Мы планировали играть с активным подключением к атакам крайних защитников, но ни Комбаров, ни Бордачев своих функций не выполнили. Если Кирилл еще более-менее начал выполнять требуемое во втором тайме, то в первом была полная тишина. Получился скучный, нервный матч. Рад, что мы добились победы. Игра забывается – очки остаются. Будем серьезно работать и думать. Вероятно, есть у футболистов какое-то непонимание организации игры в атаке в домашних матчах. Сегодня это прошло, а с другими командами будет тяжелее. Отмечу игру Александра Жирова, который является хорошим футболистом. Думаю, он нам еще поможет.

Дополнительная информация

https://twitter.com/fctomtomsk/status/777146834003365888

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КОММЕНТАРИИ (3)
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igorvasilevich

Кирилл комбаров не о чем игрок. по этому выкинули из мясных.

18:01

Cantona~~

Странно, Кирюха так то капитанит в Томи этой, лидер и вожак так скать. А кто такой Петраков, вася какой то.

18:00

BosS73

Петраков всех кроме себя обвиняет. Нытик.

17:41

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