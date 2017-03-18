11:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "Хотелось бы, чтобы у парней горели глаза"

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков во флеш-интервью перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Амкаром" понадеялся, что его команда дисциплинированно сыграет в обороне. В двух предыдущих турах томичи пропустили в общей сумме десять мячей. Напомним, что встреча с пермяками начнется в 11.30 по московскому времени.

– Что скажете перед первым весенним домашним матчем игрокам, как будете их настраивать?

– Настраивать мы их начали, на самом деле, раньше, уже два дня разбирали игру. Конечно, нам нужно сыграть без грубейших ошибок, которые были в матчах с ЦСКА и "Ростовом". Хотелось бы, чтобы была хорошая дисциплина в обороне, а также самоотдача, чтобы глаза горели. Для молодежи это, наверное, главное.

Трансляция матча "Томь" - "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
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