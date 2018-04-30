Валерий Петраков: "Хочется, чтобы "Локомотив" оформил чемпионство в Краснодаре. Но счет будет 1:1"

Известный российский тренер Валерий Петраков в преддверии матча 28-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Локомотивом", который пройдет 30 апреля, дал прогноз на его исход. Напомним, что для завоевания титула москвичам нужно набрать три очка в трех турах.

– Сумеют ли, на ваш взгляд, железнодорожники оформить чемпионство во встрече с "Краснодаром"?

– Хотелось бы этого. Они демонстрируют хорошую организованную игру как в обороне, так и в атаке на протяжении большей части сезона. Юрий Палыч, обладая огромным опытом по сравнению со своим оппонентом Мусаевым, знает что нужно делать в решающих матчах.

Правда, поставлю на 1:1. Если быть абсолютно объективным, то команды равны, а ничья очень вероятна.

– Кто более важен для своей команды – Смолов или Фарфан?

– Джефферсон только в последних играх начал проявлять себя. А Смолов, считаю, более квалифицированный нападающий. Не зря Федор лидер нашей сборной, сейчас находится в хорошей физической форме. Но судьбу встречи решают не два лидера, а больше. Многое будет зависеть от Денисова и Газинского – как они проявят себя в организации. Важно ещё то, как будут соперники доставлять нападающим мячи. Тут Миранчуки должны себя проявить. Мне по последнему матчу (с "Уфой" 0:0 – Прим. "СЭ") больше понравился Алексей, чем Антон. Словом, есть много факторов, которые повлияют на результат. (Арман МКРТЧЯН)