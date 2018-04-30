10:05 | Футбол — РФПЛ

Валерий Петраков: "Хочется, чтобы "Локомотив" оформил чемпионство в Краснодаре. Но счет будет 1:1"

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Известный российский тренер Валерий Петраков в преддверии матча 28-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Локомотивом", который пройдет 30 апреля, дал прогноз на его исход. Напомним, что для завоевания титула москвичам нужно набрать три очка в трех турах.

– Сумеют ли, на ваш взгляд, железнодорожники оформить чемпионство во встрече с "Краснодаром"?

– Хотелось бы этого. Они демонстрируют хорошую организованную игру как в обороне, так и в атаке на протяжении большей части сезона. Юрий Палыч, обладая огромным опытом по сравнению со своим оппонентом Мусаевым, знает что нужно делать в решающих матчах.

Правда, поставлю на 1:1. Если быть абсолютно объективным, то команды равны, а ничья очень вероятна.

– Кто более важен для своей команды – Смолов или Фарфан?

– Джефферсон только в последних играх начал проявлять себя. А Смолов, считаю, более квалифицированный нападающий. Не зря Федор лидер нашей сборной, сейчас находится в хорошей физической форме. Но судьбу встречи решают не два лидера, а больше. Многое будет зависеть от Денисова и Газинского – как они проявят себя в организации. Важно ещё то, как будут соперники доставлять нападающим мячи. Тут Миранчуки должны себя проявить. Мне по последнему матчу (с "Уфой" 0:0 – Прим. "СЭ") больше понравился Алексей, чем Антон. Словом, есть много факторов, которые повлияют на результат. (Арман МКРТЧЯН)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Не хоца! Нисего такого не хоца! Хоца, сёбы Спалтак офолмил чемпиёнство в Маскве!

10:26

Wgadan

Может и проинграют, только это не поможет.

10:25

Serenky25

Думаю Лохомоты проиграют. А потом в расстроенных чувствах еще дважды.

10:20

shpasic

известный специалист, которого только-только уволили из Томи за неудовлетворительные результаты (предпоследнее место в ФНЛ))

10:15

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