Валерий Петраков: "Есть уверенность, что долги будут погашены 1 декабря"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков выразил мнение, что команда приступит к тренировкам, несмотря на задолженность по зарплате. Ранее сообщалось, что игроки рассматривают возможность бойкота матча 15-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов".

- Уверенность есть, все-таки крайний срок погашения долгов, как объявляло руководство, - 1 декабря, - приводит ТАСС слова Петракова. - Но были разговоры, что игроки хотят какого-то понимания, чтобы кто-то из руководства приехал и объяснил ситуацию. Думаю, эти дни мы будем заниматься этим вопросом. Может произойти что угодно, но будем искать пути выхода.

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