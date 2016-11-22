12:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "Есть уверенность, что долги будут погашены 1 декабря"

0
0
0

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков выразил мнение, что команда приступит к тренировкам, несмотря на задолженность по зарплате. Ранее сообщалось, что игроки рассматривают возможность бойкота матча 15-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов".

- Уверенность есть, все-таки крайний срок погашения долгов, как объявляло руководство, - 1 декабря, - приводит ТАСС слова Петракова. - Но были разговоры, что игроки хотят какого-то понимания, чтобы кто-то из руководства приехал и объяснил ситуацию. Думаю, эти дни мы будем заниматься этим вопросом. Может произойти что угодно, но будем искать пути выхода.

Антон Коченков: "Пугает неизвестность с отсутствием зарплаты. В "Томи" ничего не происходит"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3802678

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ