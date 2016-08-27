Валерий Петраков: "Если бы наши арбитры работали на Euro на играх России - до финала дошли бы!"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения от ЦСКА (0:1) в домашнем матче 5-го тура чемпионата России не скрывал крайнего разочарования судейством. По мнению Петракова, в ворота армейского клуба должен был назначаться пенальти.
– Считаю, мы сыграли хороший матч, были боеспособной единицей, – подчеркнул Петраков. – Никто из игры не выпадал, даже те, кто пропустил или, вообще, впервые вышел в сезоне, сыграли достойно. По игре – может, чисто позиционно, территориально отдавали какую-то инициативу в первом тайме, но во втором, считаю, даже и инициативу ЦСКА не дали – я имею в виду владение мячом и другие моменты, связанные с организацией игры. Достаточно много было подходов, моментов обостряющих. Не знаю, как бы сложился матч, если бы не этот гол в наши ворота. Считаю, что это ошибка голкипера, который мог принять – я, конечно, не вратарь, но… Как минимум, 3-4 варианта решения: выбить, перевести на угловой, смягчить удар. Вроде, опытный парень, но отбивает мяч на игрока соперника – и идет добивание, которое приводит к взятию ворот. Считаю, что это недопустимо и неправильно.
Но мы все-таки не бросили играть, владели инициативой, создавали неплохие моменты. И в моменте, который создал Валерий Чуперка, – я уверен, что там был пенальти даже не на 100, а на 120 процентов. Мне было очень хорошо видно, как игрок ЦСКА сыграл в опорную ногу Чуперки, который вошел в штрафную. Но у нас есть судейская элита, которая ничем не наказывается. Которая просто слушает и идет дальше. Думаю, если бы ситуация была бы в обратную сторону, этот человек закончил бы судить как минимум на месяц. А так…
Ребятами доволен, самоотдачей доволен, игрой доволен, результатом – нет.
– Сейчас будет перерыв на матчи сборной…
– И Вилкова надо обязательно послать судить – тогда наша сборная обязательно выиграет. Если бы наши судьи судили на Euro нашу сборную – мы бы точно до финала дошли! (Сергей СИМОНОВ)
foreverCSKAforever
Валера, верим!
21:36 27 августа
k_xenon
Смотрю, в коментах один убогий московский планктон!
20:45 27 августа
Felix BARSA
Пеналь сто процентный,даже на Нашем футболе в передаче"По горячим следам" сказали,так что Гинер вновь работает с судьями,боится,что Ростов его опять догонять будет!
20:38 27 августа
demonz
Валерий Юрьевич, пора уже привыкнуть, что Торпедовцам бывшим и настоящим НЕ ДАЮТ пенальти в матчах с армейцами. И повелось это лет так 12 назад, когда Торпедо даже бронзу не зацепило.
20:34 27 августа
Эрмин
Никак не забудет колхозный пацан,как его турнули из "Москвы" и Слуцкого поставили.Скоро в ФНЛ,а потом в зону.
19:58 27 августа
bond1951
вот же нытик и фантаст признайся что 0 в тренерском деле это будет хоть честно
19:44 27 августа
yspesh4
Петраков, переходные с Кубанью вспомни.
19:44 27 августа
fell62
Уверен , пиши протест , а так всё болтовня.
19:40 27 августа
psv57
Если такие ставить, то Томь должна была пяток получить
19:24 27 августа
Блудный Свин
Федун текс писал?
19:01 27 августа