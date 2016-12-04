Валерий Петраков: "До конца останусь с "Томью"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков подчеркнул, что не собирается уходить из клуба из-за тяжелой финансовой ситуации. Клуб не платит зарплату игрокам и тренерам с начала сезона. Ранее сообщалось, что во время зимнего трансферного окна ряд футболистов могут покинуть состав бело-зеленых.

Петраков тренировал "Томь" в 2001 - 2003 и 2006 - 2008 годах. По словам специалиста, он уже сталкивался с тяжелой финансовой ситуацией в клубе, но в таком сложном положении "Томь" оказалась впервые.

- Я дал слово губернатору, что останусь до конца, - приводит ТАСС слова Петракова. - При нашем разговоре он попросил быть с командой в тяжелое время. У меня было такое, когда с "Томскнефтью" были проблемы.

Тоже были задолженности, но было немножко иначе, терпели до конца, заняли достойное восьмое место. А сейчас ситуация просто неуправляема. Тяжело что-то объяснить, тяжело заставить игроков.