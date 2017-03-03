Валерий Петраков: "До 8-10 марта "Томь" теоретически может дозаявить свободных агентов"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 18-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:6) подчеркнул, что в томском клубе финансовые проблемы серьезнее, чем были при нем в "Торпедо", передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Специалист также сообщил, что в клубе погасили большую часть задолженности.

- Верно ли, что финансовая ситуация в "Томи" изменилась в лучшую сторону?

- Изменилась, какие-то деньги пришли, большую часть задолженности покрыли. Но есть один момент, который пытаемся сейчас решить. До 8-10 марта мы теоретически можем дозаявить свободных агентов. Но прежде нужно хотя бы первоначальные долги закрыть, чтобы получить такую возможность. А так будет очень тяжело.

- У вас своего рода черная полоса в этом плане - безденежье в "Торпедо", теперь тут. Не устали?

- В "Торпедо" было попроще. Да, были демарши ребят, долги, но не в таком объеме как тут - по 8-10 месяцев. При этом я в жизни не поверю, что губернатор не хотел помогать. Нужно просто понять, что нет денег. Нет ни к кому претензий, просто оказались в такой вот яме.

- Какая мотивация у вас работать, если фактическая задача - вылететь?

- Мы будем бороться, и никаких этих меркантильных дел не будет. Надо наиграть ребят, сделать выводы. Потом уже надо будет в первой лиге создавать боеспособную команду на основе томских ребят.

Трансляция матча "Томь" - "Ростов"