23:56 21 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "Для "Томи" набранное очко в матче с "Тереком" - достаточно положительный результат"

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после ничьей с "Тереком" (0:0) в гостевом матче 14-го тура чемпионата России подчеркнул, что этот результат для его команды положительный. По словам Петракова, его подопечные строго и организованно действовали в обороне.

– Впечатления большие, эмоции – тоже большие, – приводит официальный сайт "Терека" слова Петракова. – Считаю, что мы добились ничьей, для нас, учитывая наше положение, каждое очко на вес золота. Очень благодарен ребятам, за то, что проявили характер. Сыграли в обороне достаточно организованно. Да, может, у нас не было особо ярких моментов, но мы играли строго на результат.

К сожалению, вы знаете, какие проблемы нас преследуют. Я сейчас не говорю о финансовой составляющей, а о том, что большое количество игроков мы потеряли. Для нас это очень ощутимо. По существу, мне некем было по атаке усилить игру. Поэтому где-то в каких-то моментах у "Терека" было преимущество, где-то соперник не забил, где-то нам повезло. Для нас набранное очко – достаточно положительный результат.

Надеюсь, что следующая игра, которая в Самаре, придаст эмоциональный всплеск. По существу, это будет стыковая игра, где многое будет решаться.

Дополнительная информация

http://fc-terek.ru/newslist/#7957

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