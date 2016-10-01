14:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "Чтобы выигрывать, надо забивать"

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 9-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) отметил, что команда плохо провела первый тайм. По словам наставника, нельзя добиваться результата, если не выкладываться в течение всей встречи.

– Были хорошие моменты. Пугин и Самодин должны были забивать. Чтобы выигрывать, надо забивать, – отметил Петраков в эфире телеканала "Наш футбол". – Почему так много брака? Надо спросить у игроков. В первом тайме не могли разобраться, кто с кем играет. Выглядели скованно. Во втором это исправили. Будем разбираться. Чего-то нам не хватает. В Казани 15 минут не хватило, здесь – целого тайма. Чтобы побеждать, надо играть весь матч.

 

 

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