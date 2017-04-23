Валерий Петраков: "Что я могу сказать? Проигрывать всегда обидно, но жизнь продолжается"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения от "Оренбурга" (1:2) в матче 24-го тура чемпионата России заявил, что он доволен игрой своей команды в первом тайме, однако посетовал на большое количество потерь мяча. "Оренбург" занимает 13-е место в таблице, "Томь" располагается на последней строчке.

– Мы сегодня столкнулись с определенными трудностями: не смог принять участие в матче Баляйкин, травмировавшись на предыгровой тренировке, – мы не стали рисковать, – сказал Петраков. – Алексей Солосин тоже не смог нам помочь – у него проблемы со спиной. Поэтому пустили в бой молодежь – Мелихова, Карымова – и, вы знаете, я ими остался доволен. Ну, Мелихов у нас уже играл в воротах и достойно заменял нашего основного вратаря. А Карымов на меня сегодня произвел очень хорошее впечатление: в 19 лет отыграл в премьер-лиге, считаю, на хорошем уровне, без каких-то срывов и ошибок – вот это радует.

Могу сказать, что мне больше понравился первый тайм – по игре, по содержанию, по выходу из обороны, по моментам, подходам и по движению. Во втором тайме мы опять наступили на те же грабли: много теряем мяч – и Голышев, и Макурин, и Валера Чуперка. И мы не получали должного развития в организации игры, в подходах к чужим воротам. Несколько моментов было, но по сравнению с первым таймом – небо и земля. Может быть, физически немного подсели. Что я могу сказать? Проигрывать всегда обидно, но жизнь продолжается – нужно смотреть дальше и готовиться к последующим играм.

– График чемпионата сейчас уплотняется – это плюс или минус для молодой команды, которая, по идее, должна быстрее восстанавливаться?

– Вообще, молодые ребята – мое мнение – должны восстанавливаться быстрее. Но у нас есть сложности по травмированным игрокам. Это основная проблема. Я думаю, что, к примеру, Макурин не сможет подойти к ближайшей игре – дай бог, чтобы он вернулся к домашней игре с "Зенитом".

– Третью замену вы приберегли. А может, стоило в концовке выпустить свежих Большунова или Науменко?

– Наверное, можно было, согласен. Но здесь у нас пошла внеплановая замена по обороне. Получил еще в первом тайме травму Митерев – достаточно сильный ушиб колена. В перерыве доктора над ним колдовали, сделали укол. Я попросил его терпеть, сколько он сможет. Парень он такой, обязательный – терпел. Но когда, видно, стало невмоготу – попросил замену. Так как у нас в обойме нет центральных защитников – пришлось перестраиваться на игру в 4 защитника, и, конечно, к такой игре в обороне мы пока не совсем готовы. И команда соперника сразу стала создавать моменты. Мы перестроились на игру в 4 защитника, но это не было усилением.

Поэтому – с чего я начал, тем и заканчиваю – при том, что мы вышли на эту игру с двумя потерями, у нас еще две – "в проекте" на следующий матч, Макурин и Митерев. Сейчас даже не могу сказать, как мы будем выходить из этой ситуации. Катастрофически не хватает народа, обоймы.

"СЭ" вел трансляцию матча "Томь" - "Оренбург"