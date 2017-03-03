Валерий Петраков: "Чего "Томи" не хватило в игре с "Ростовом"? Всего"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 18-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:6) подчеркнул, что результат отражает происходившее на поле. Специалист отметил, что между товарищескими и официальными матчами есть большая разница.

– Чего не хватило? Всего (улыбается). И сил, и опыта, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Петраков. – В центре защиты у нас играл парень из дубля... Тяжело что-то сказать. Есть большая разница между играми на сборах и матчами чемпионата. Наверное, игроки сейчас почувствуют уровень премьер-лиги, сделают выводы. Но играть с очень хорошей командой и совершать такие грубейшие ошибки… Результат отражает происходившее на поле.

Трансляция матча "Томь" - "Ростов"