Валерий Петраков: "Бежать вперед сломя голову в матче с ЦСКА - абсурд"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков перед началом матча 5-го тура чемпионата России с ЦСКА подчеркнул, что команда должна уделить внимание атаке и организации игры армейцев. Специалист отметил, что его устроит любой результат, который станет для томичей положительным.

- Тактика на сегодня? Думаю, что в матче с чемпионом страны абсурдно бежать вперед сломя голову, - сказал Петраков в эфире телеканала "Наш футбол". - Нужно играть дисциплинировано. У ЦСКА много сильных сторон. В первую очередь, это - организация и атака. Нужно уделить внимание этому и сыграть по заготовленному плану.

Мне бы хотелось, чтобы наша команда продемонстрировала хороший футбол, с самоотдачей. Зрители видят это и ценят. Меня устроит любой положительный результат.