Валерий Овчинников: "В "Спартак" нужно вернуть Романцева и Ярцева"

Известный российский тренер Валерий Овчинников в интервью "СЭ" заявил, что в руководстве "Спартака" должны находиться бывшие рулевые красно-белых Олег Романцев и Георгий Ярцев.

– Вы как-то сказали: "Карреры приходят и уходят, а нам нужно своих тренеров растить". Как восприняли назначение Кононова в "Спартак"?

– Сделали ставку на белоруса… В моем понимании есть Олег Иванович Романцев. Он разве древний? Есть еще Георгий Саныч Ярцев. Считаю, этот дуэт должен находиться в руководстве клуба. Их надо вернуть. Философия "Спартака" должна исходить от них. Это две исторические футбольные фигуры. Да еще и не старые . От них и пойдет все спартаковское.

– В Кононова, значит, пока не верите?

– Он правильно говорит, что хочет встретиться с Романцевым. Кононов все прекрасно понимает. Потому что пока попадал "в вагоны для некурящих". Я же помню Старкова и многих других. "Спартак" – клуб очень специфический. Могу пожелать Кононову только прорваться. (Виталий Айрапетов)

Напомним, Массимо Каррера был уволен из "Спартака" 22 октября после поражения от тульского "Арсенала" в матче 11-го тура премьер-лиги (2:3). 12 ноября на должность главного тренера красно-белых был назначен экс-наставник туляков Олег Кононов.

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