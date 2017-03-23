Валерий Овчинников: "Сейчас в руководстве каждого клуба начнется шевеление головного мозга"

Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников в интервью "СЭ" отметил, что ему интересна не сама чемпионская гонка, а подводные течения, которые будут ей присущи.

– За кого болеете в чемпионской гонке?

– Ни за кого.

– Почему?

– Я же не болельщик. Ребят, я не читатель, я – писатель. А вообще все самое интересное только начинается. Игры – это только вершина айсберга. Но ведь есть, по идее, еще и подводные течения.

– Вы о чем?

– Прядкин же ответил на вопрос о возможном финансовом стимулировании. Так что сейчас начнется…

– Что начнется?

– Представьте, три команды бьются за Лигу чемпионов. Есть еще "Краснодар" и "Ростов". Многое поставлено на карту. Мощная интрига. Впереди целых 10 туров. Вслух уже говорят о возможном стимулировании. Сейчас в руководстве каждого клуба начнется шевеление головного мозга. Главное, чтобы все было в рамках закона.

– Вы лично как относитесь к финансовому стимулированию?

– Если это не нарушает ничего, значит, все нормально. Нет же закона, который предусматривает уголовное наказание за такие дела. Правда, может возникнуть другой вопрос.

– Какой?

– Откуда деньги, Зин? На это самое стимулирование. (Виталий АЙРАПЕТОВ)