Валерий Овчинников: "Сейчас в руководстве каждого клуба начнется шевеление головного мозга"

Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников в интервью "СЭ" отметил, что ему интересна не сама чемпионская гонка, а подводные течения, которые будут ей присущи.
– За кого болеете в чемпионской гонке?
– Ни за кого.
– Почему?
– Я же не болельщик. Ребят, я не читатель, я – писатель. А вообще все самое интересное только начинается. Игры – это только вершина айсберга. Но ведь есть, по идее, еще и подводные течения.
– Вы о чем?
– Прядкин же ответил на вопрос о возможном финансовом стимулировании. Так что сейчас начнется…
– Что начнется?
– Представьте, три команды бьются за Лигу чемпионов. Есть еще "Краснодар" и "Ростов". Многое поставлено на карту. Мощная интрига. Впереди целых 10 туров. Вслух уже говорят о возможном стимулировании. Сейчас в руководстве каждого клуба начнется шевеление головного мозга. Главное, чтобы все было в рамках закона.
– Вы лично как относитесь к финансовому стимулированию?
– Если это не нарушает ничего, значит, все нормально. Нет же закона, который предусматривает уголовное наказание за такие дела. Правда, может возникнуть другой вопрос.
– Какой?
– Откуда деньги, Зин? На это самое стимулирование. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
обманутый лох
шевеление головного мозга - Борман -красава. Чую дух Черномырдина
15:07