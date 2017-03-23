Валерий Овчинников: "Отрыв "Спартака" можно отыграть. 10 туров - это целая жизнь"

Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников в интервью "СЭ" отметил, что желает всяческих успехов главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину.

– Шесть очков отрыва "Спартака" можно отыграть?

– Конечно! Десять туров впереди. Это же целая жизнь.

– И все-таки кто больше достоин чемпионства в этом сезоне?

– Я бы с удовольствием болел в этой гонке за "Локомотив", который тренирует Юрий Палыч Семин.

– За человека из вашего времени?

– Да, из веселых, красивых, хороших 90-х.

– Только вот "Локо" золото не светит…

– Я желаю железнодорожникам выиграть Кубок и попасть в Лигу Европы. Юрий Палыч – кубковый боец. (Виталий АЙРАПЕТОВ)