Валерий Овчинников: "Мамаев и Кокорин пришибли себя"

Известный российский тренер Валерий Овчинников в интервью "СЭ" признался, что не хочет, чтобы нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев получили реальные сроки.

- Игроки сами себя закопали?

- Взяли совковую лопату и зарыли с ног до головы, пришибли себя… Ну просто уникальные ребята. Есть футбольный интеллект, а есть интеллект за пределами футбольного поля. Вот когда второе на уровне ночного горшка, тогда и получаются вот такие ситуации. С другой стороны, ну а кто в России не сидел? Страна сидельцев… Вот за футбол пока приходится отдуваться Кокорину и Мамаеву. Дай бог, чтобы не получили реальный срок.

- Пребывание в СИЗО – уже суровое наказание?

- Думаю, за эти месяцы ребята о многом подумали… Время, проведенное в таких условиях, ставит голову на место. Наверное, в декабре их можно отпустить под подписку о невыезде. Считаю, у Кокорина и Мамаева на многие вещи открылись глаза.

- Верите, что Кокорин и Мамаев еще вернуться в большой футбол?

- Конечно, они даже близко не Стрельцовы. Это 100 процентов. Просто хочу, чтобы у них все было нормально. Оба получили хороший урок. На этом, думаю, можно и остановиться. Но закон есть закон. Посмотрим, что решит суд. (Виталий Айрапетов)

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн