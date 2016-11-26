Валерий Овчинников: "Чалова надо поменьше хвалить"

Известный специалист Валерий Овчинников выразил мнение, что нападающего ЦСКА Федора Чалова не стоит слишком много хвалить. По словам Овчинникова, 18-летнему форварду нужно продолжать добавлять.

– Чалов понравился?

– Вот что я вам скажу. Знаю одного бойца в эстонском футболе – кстати, россиянина. Евгений Харин его зовут. Считаю его по уровню выше Чалова.

– Почему?

– Я говорю про мышление на поле, про способности. В Эстонии играл в минувшем сезоне, например, Алан Гатагов и смотрелся очень прилично. В России он бы точно не потерялся.

– Чем пока не убеждает Чалов?

– Он нападающий?

– Да.

– Ну и?

– Бегает, борется, обостряет, отдает.

– Бегает… Это и я бегаю по квартире, как мышь.

– А вы ждете от него голов в первых же матчах?

– Я хочу, чтобы у него все получилось. Сейчас ему 18. Если до 20 лет будет играть так же, как сейчас, и добавлять, тогда посмотрим. Просто надо поменьше его хвалить. Если же вы начнете его называть восходящей звездой российского футбола, боюсь, в силу определенных финансовых благ он может и закончить с этой игрой.

– Деньги вскружат парню голову?

– Да даже не деньги, а люди, стоящие за его спиной. Правда, считаю, у Евгения Леннорыча разговор с агентами короткий. Просто часто бывает, что в 18 лет игрок перспективный, а в 20 про него уже забыли… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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