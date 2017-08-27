Валерий Оганесян: "Гинер - это Халк, а Федун - это Глушаков"

Президент московского "Арарата" Валерий Оганесян отметил, что многому научился у владельца ЦСКА Евгения Гинера. По его словам, президент армейцев лучше разбирается в футболе, что глава "Спартака" Леонид Федун.

- У Гинера я очень многому научился. То, что он делает в российском футболе за такие деньги, это космос, - приводит "ЛетМиСпик" слова Оганесяна. - Разница между Федуном и Гинером? Большая! Два разных человека. Разница в классе. Если проводить аналогии с футболистами, то Гинер – это Халк, а Федун – это Глушаков. Хотя лучше сказать, что Гинер – это Вагнер Лав, а Федун – это даже не Глушаков, а Кирилл Комбаров, который играет в тульском "Арсенале".