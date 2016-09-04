Валерий Непомнящий: "В ЦСКА меня ждут, но я хотел бы продолжить тренировать"

Российский тренер Валерий Непомнящий имеет предложение занять административную должность в системе ЦСКА. Непомнящий взял время на раздумье, так как хочет продолжить тренерскую деятельность.

- Я сейчас, условно говоря, при деле, ничего экстраординарного нет, занят в проекте поиска молодых футболистов, в течение месяца буду заниматься этим. Конечно, есть желание вернуться к тренерской деятельности, но контактов ни с нашими, ни с иностранными клубами не было, - приводит ТАСС слова Непомнящего. - В ЦСКА отказался от административной работы по причине того, что хотелось бы еще активно поработать тренером. В ЦСКА меня ждут, это есть, я попросил время обдумать.

С 2012 по 2014 год Непомнящий работал в ЦСКА в должности советника президента клуба по спортивным вопросам.