Валерий Непомнящий: "У Дзюбы есть понимание, где грань, которую нельзя переступать"

Главный тренер "Балтики" Валерий Непомнящий в интервью "СЭ" высказал мнение о несостоявшемся трансфере нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в "Шанхай Шеньхуа". Специалист и форвард в период с 2009 по 2010 год вместе работали в "Томи".

– Дзюба пришел в команду, чтобы доказывать, чего стоит. Так же, как потом в "Ростове", "Зените". Это его крест. Да, он хамоват, может ляпнуть что-то. Но он не подлец.

– Хамоват в каком смысле?

– Допустим, мог более взрослому игроку сказать: "Ты, старый пердун". Или спросить: "Ты, старая кляча, будешь нормально играть?" Говорил, конечно, в шутливой форме, но я начинал волноваться – вдруг возникнет конфликт?.. Однако футболисты это воспринимали нормально, не обижались на него. У Дзюбы есть понимание, где грань, которую нельзя переступать.

Нельзя допускать, чтобы игроки далеко в себя уходили... Вот Ромащенко сказал, что в раздевалке сборной музыка играла. У меня так же было. Хотя порой до таких децибелов доходило, что на поле было слышно... Тормозить приходилось.

– Дзюба включал?

– Нет, другие ребята.

– Но он в 20 лет был таким же, как и сейчас?

– Да. Ребятам пихал будь здоров.

– Дзюбой интересовались в Китае, где вы довольно долго работали. Как думаете, если бы трансфер случился, он пошел бы Артему на пользу? Витсель выступает в Китае – и ничего, в сборную Бельгии вызывается.

– Витсель играет в свой футбол. А Дзюба – игрок зависимый. Попал бы он в свою команду, к своему тренеру, была бы философия игры заточена под него? Я лично не уверен, что Артему подошел бы китайский футбол... В частности, по менталитету. (Илья АНДРЕЕВ)

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