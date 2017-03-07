Валерий Непомнящий: "Томь" правильно сделала, что не снялась"

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий считает, что клубу нужно было стелить на своем стадионе искусственный газон. Сегодня появилась информация, что, скорее всего, свой второй весенний домашний матч чемпионата России сибиряки проведут в гостях. На этот раз в Перми.

– "Томь" правильно сделала, что осталась в сезоне, не снялась. Нужно играть до конца, биться! Ребятам выпал такой шанс. Им нужно проверить себя на этом уровне, – подчеркнул Непомнящий.

– Но с такой финансовой ситуацией вступать во вторую часть сезона…

– Это уже другая тема…Никто не ожидал, что такое произойдет. Я говорю сейчас чисто о спортивной составляющей

– В то же время второй домашний матч подряд "Томь", похоже, проведет на выезде. На этот раз в Перми.

– А я и раньше говорил, что в ФНЛ можно играть на стадионе с естественным покрытием. А в РФПЛ нужно было стелить искусственный газон последнего поколения. И все тогда было бы прекрасно. Никуда бы матчи не переносили. Не только "Томь", кстати, страдает. Есть еще и Самара. В "Урале" смогли подготовить газон.

– Говорить о перспективах "Томи" в премьер-лиге бессмысленно?

– Не могу же я быть в такой ситуации сверхоптимистом. Я отдаю себе отчет в том, что все очень сложно. Нужно просто с достоинством биться. Вот и все. Помните девиз Старостина: "Все проиграно, кроме чести"? Вот он сейчас применим к "Томи". (Виталий АЙРАПЕТОВ)