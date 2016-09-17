14:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Непомнящий: "Работа Карреры - один из главных факторов успеха "Спартака"

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Известный тренер Валерий Непомнящий уверен, что одним из ключевых факторов успешного выступления "Спартака" в чемпионате России является работа Массимо Карреры. По его словам, специалисту удалось стабилизировать состав красно-белых.

- Факторов успешного выступления "Спартака" несколько, - приводит "Р-Спорт" слова Непомнящего. - И одним из основных является приход Карреры. Ему удалось стабилизировать состав и выстроить игру таким образом, что каждый из футболистов понимает, что от него требуется. И игра команды, с одной стороны, кажется простой, а с другой - они стараются продемонстрировать свои лучшие качества. Игроки не испытывают давления, у них появился кураж, и в каждом матче они добиваются уверенных побед. И в этом видна работа тренера.

Что касается состава, то мне кажется, что в игре "Спартака" наконец-то появился баланс - мощная игра в атаке и надежная в обороне. Команда редко пропускает, хотя дело не обходится без моментов у своих ворот. И еще один важный фактор, который влияет на игру, - то, что "Спартак" пока сыграл с командами, априори уступающими ему в классе, за исключением "Локомотива". И еще надо отметить - у "Спартака" появился характер. И даже пропуская мяч, команда не сбивается на навал. И порой проигрывая в некоторых эпизодах, "Спартак" все равно гнет свою линию.

Но сегодняшний состав команды должен пройти проверку играми с ЦСКА и "Зенитом". Его еще надо проверить в ряде матчей, чтобы узнать, насколько хватит запаса прочности. Потому что пока есть некоторые сомнения, что на таком кураже команде удастся играть на протяжении всего сезона.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160917/1083788039.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Xen1um

Излучение Промкооперации и Пищев, клоун

16:06

Излучение Промкооперации и Пищев

Главный фактор - судейство, по традиции, даже не упомянут... А ведь это единственный стабильный фактор, форма и удача приходят и уходят...

15:21

Promesov

Несогласен с тем, что слабые соперники были. Помимо Локо были Краснодар и Рубин, и ЦСКА и Зенит забрать у них по 3 очка. Были Анжи и Оренбург дома, тот же ЦСКА потерял в Каспийске очки так чта. Проходные были Арсенал и Крылья, хорошо что они были в первых турах во время суматохи с тренером.

14:54

gayduk

Естественно, игра "Спартака" - заслуга Карреры, а не сбитого летчика. Приятно смотреть, хоть фанатом команды не был никогда.

14:46

Cantona~~

Один из немногих специалистов видящих работу Карреры, а не "багаж Аленичева".

14:28

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