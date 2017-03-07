Валерий Непомнящий: "Получали ли игроки "Томи" по два миллиона? Сложно сказать... "

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий отметил, что при нем в клубе не было завышенных зарплат. По словам наставника, при этом пытались либо приобретать свободных агентов, либо брать игроков в аренду.

– Фраза "нужно жить по средствам" применима к "Томи"?

– Абсолютно не применима. Мало кто знает внутреннюю ситуацию. Я могу с уверенностью сказать, что никогда в "Томи" не было завышенных зарплат, премиальных, ничего. Всегда во все времена команда жила по средствам.

– Откуда же тогда такие задолженности?

– Задолженности накапливались. Вовремя не заплатили налоги. Тут же растут штрафные санкции, пени и так далее. То же самое можно сказать и про игроков, которые подали заявления в Палату по разрешению споров. Перед ними долгое время не выполнялись обязательства. Но готов повторить. При мне завышенных зарплат не было! Более того, мы пытались либо приобретать свободных агентов, либо брать игроков в аренду.

– Правда, что в премьер-лиге игроки получали по 2 миллиона рублей в месяц?

– Я, честно говоря, ни одного контракта не видел. Вообще все подписываются не просто так, а с разрешения курирующих органов. 2 миллиона? Сложно сказать... В принципе, в командах премьер-лиги люди получают примерно такие деньги. (Виталий АЙРАПЕТОВ)