Валерий Непомнящий: "Одна из серьезных проблем "Томи" – в руководстве клуба"

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий выразил мнение, что руководство клуба не очень умело распоряжалось поступающими средствами. По данным "СЭ", игроки "Томи" могут отказаться от поездки на выездной матч против "Крыльев Советов" (27 ноября), если игрокам до 25 ноября не начнут производить выплаты. Напомним, что на этой неделе футболисты обратились к губернатору Томской области Сергею Жвачкину с открытым письмом, где заявили о задержках заработной платы. По их словам, последние выплаты в клубе происходили еще в мае.

– Вы знаете, если посчитать, сколько клуб зарабатывал в прежние годы, когда я руководил командой, и сейчас, то мое мнение таково – руководство клуба не очень умело распоряжалось поступающими средствами, – приводит "Р-Спорт" слова Непомнящего. – Ведь сейчас у команды стабильный спонсор, когда я там был, таких и близко не было. Да, "Томь" сейчас не получает ни копейки из бюджетных источников, но генеральный спонсор, насколько мне известно, выполняет свои обязательства на 100 процентов.

И каким образом получилось так, что сегодня "Томь" оказалась в многомесячных долгах перед игроками и налоговыми органами, мне непонятно. Как я понимаю, одна из серьезных проблем – в руководстве клуба, как бы ни было досадно об этом говорить. Я вам больше скажу: если бы не губернатор области, так серьезно не относились бы к "Томи", и команда бы давно погибла. И во все времена "Томь" опекают очень серьезные люди, которые всей душой болеют за томский футбол. Что происходит сейчас, не знаю. Наверное, есть серьезные вопросы к руководству клуба.