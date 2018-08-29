Валерий Непомнящий: "Не знаю, какая у меня пенсия, но накопилось прилично"

Сегодня Президент России Владимир Путин рассказал стране о пенсионной реформе. Мы спросили у известных пенсионеров из мира российского спорта, в каком возрасте они стали получать пособие и насколько оно большое. По словам известного российского футбольного тренера Валерия Непомнящего, за много лет у него, наверное накопилась приличная сумма.

– Когда оформлял пенсию, не помню, так как оформлял не сам, – сказал 75-летний Непомнящий. – Наверное, в 60 лет, как все. Сколько получаю – не знаю, но знаю, что недавно повышали, наверное, за много лет прилично накопилось. (Никита АРМАНД)