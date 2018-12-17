Валерий Непомнящий: "Не уверен, что Чалов станет лучшим бомбардиром чемпионата. Понимаю Черчесова"

Известный российский специалист, бывший советник президента ЦСКА Евгения Гинера по спортивным вопросам Валерий Непомнящий оценил перспективы нападающего армейцев Федора Чалова​.

– Чалов станет лучшим бомбардиром чемпионата?

– Не уверен, – сказал Непомнящий. – Нападающие – отдельная каста. Чалов – все-таки зависимый форвард. Сейчас, правда, обрастает и мастерством, и пониманием. Но прежде всего это игрок створа.

– Но в последних матчах он ведь проявил себя и как классный диспетчер.

– Согласен. Способен отдать, убрать на замахе. Но его оптимальное место – в штрафной, для завершающей стадии. Сейчас, когда под ним играют Ахметов, Обляков, Влашич, он очень эффективен. Но не дай бог, что-то сломается в этой конструкции!

– И что тогда?

– Тогда Федю можно будет сравнить с рыбой на суше. Он начнет искать какие-то другие ходы и потеряет свое умение сыграть на острие.

– Понимаете, почему Станислав Черчесов не выпустил Чалова в играх сборной с Германией и Швецией?

– Да. Абсолютно! Сборная здорово себя проявляла при Дзюбе на острие, проводила свои лучшие матчи. Так была выстроена модель – под Артема. И вдруг в команде появляется Чалов, который играет низом. Он не играет на мячах, которые нужно отвоевывать у защитников. Ждет мячей от своих полузащитников.

– Не вписался бы в игровой рисунок?

– Боюсь, в этих матчах Чалов мог бы пробегать вхолостую. Так что решение выпустить Заболотного или Ари для меня объяснимо. И Федору нужно понять, что ему было бы некомфортно, неудобно действовать при такой модели. А вот в сегодняшнем ЦСКА он как рыба в воде. Но вот выиграет ли он снайперскую гонку? Не знаю... Не все зависит от него. (Виталий Айрапетов)

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