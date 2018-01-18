Валерий Непомнящий: "Можно сказать, что "Спартак" не подходит Дзюбе"

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий в интервью "СЭ" рассказал о том, что форвард "Зенита" Артем Дзюба подошел бы любой из команд первой восьмерки. По его словам, под модель "Спартака" форвард не подходит.

– Какой бы команде РФПЛ подошел Дзюба?

– Для него подходит любая из команд первой восьмерки. Он может играть на разных позициях. У всех сложилось мнение, что он играет только на острие. Но уверяю вас, он может действовать по всей линии. Понятно, что он не фланговый игрок и не будет бегать по бровке к своей штрафной, но в атаке он может сыграть и из глубины, как было у меня в "Томи".

– Он бы смог выиграть конкуренцию у Зе Луиша и Луиза Адриану в "Спартаке"?

– Это субъективное сравнение. Скажу так: Зе Луиш, Адриану и Промес – это самая быстрая и подвижная линия атаки в чемпионате России. И Дзюба вряд ли бы вписался в такую игру. Этот "Спартак" превосходит всех за счет скорости. И именно эта тройка очень быстрая. В то же время Дзюба чаще играет спиной к воротам. То есть Артему подходит больше команда, которая играет в позиционную атаку, когда нужно принимать мяч спиной к воротам, а нынешние спартаковцы принимают мяч лицом к воротам и могут обыграть на скорости. А Дзюба – игрок касания.

– То есть современный "Спартак" не подходит Дзюбе?

– В какой-то степени – да. Так можно сказать.

– Если переход вдруг случится, болельщики смогут его простить?

– Это не моя тема. Понимаю, что фактор болельщиков – один из важнейших, но этот вопрос должен решать не сам Артем, а, например, департамент по работе с болельщиками. Но если честно, то я сильно сомневаюсь, что такой переход возможен. (Андрей СИЗЯКИН)