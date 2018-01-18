Валерий Непомнящий: "Дзюбе надо уходить из "Зенита"

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий в интервью "СЭ" рассказал о том, что форвард "Зенита" Артем Дзюба, с которым специалист работал в томском клубе, является человеком, который все время хочет что-то доказывать. По его мнению, россиянину необходимо покинуть команду из Санкт-Петербурга.

– Вы в декабре сказали, что Артему Дзюбе нужно срочно уходить в аренду. Сейчас ваше мнение не изменилось?

– Конечно. Тем более в "Зените" явно демонстрируют, что не заинтересованы в нем. Что ему там делать?

– Вы говорили, что ему нужен постоянный вызов. Не станет ли эта ситуация тем самым вызовом?

– Артем по натуре такой человек, которому все время нужно что-то доказывать. Который постоянно должен с кем-то внутренне спорить. И для него это комфортное состояние. Сейчас ему нужно найти подходящую команду, сильнейшую мотивацию он уже получил. К тому же скоро домашний чемпионат мира, ему нужно завоевать место в составе. Так что мотивация у него со всех сторон.

– Вы с ним работали в "Томи". Что ему вообще нужно, как футболисту и человеку, чтобы показывать яркую и результативную игру?

– Рецептов здесь никаких нет. Да, у него снова сложилась такая ситуация. Он был счастлив в "Зените", хотя приходил туда совсем непросто. Сначала все было правильно и справедливо – он завоевал место в составе и уважение болельщиков. Но сейчас ситуация изменилась. Так бывает, такая судьба у футболистов. Тренеров, как и родителей, не выбирают. Теперь ему нужно повторить путь, который был раньше: когда он поиграл в "Томи", а потом смог снова вернуться в"Спартак". Уверен, и сейчас Дзюба сможет справиться с новым вызовом и не сломается. Хотя бывает, что некоторые игроки ломаются от таких ситуаций.

Хороший пример тут – Федя Смолов. У него тоже не все поначалу складывалось, а в "Урале"расправил крылья и теперь блистает. Схожая ситуация была и у Кокорина – в "Динамо" он здорово начал, а потом сник. Сейчас уже исправляется. Да, он еще не полностью реализовал свой потенциал, но на пути к этому. В каком-то смысле Артему нужно брать пример со Смолова, но в первую очередь все-таки с себя, у него уже были похожие ситуации. (Андрей СИЗЯКИН)