Валерий Непомнящий: "Дзюба ляпнет, а потом понимает, что ляпнул не то"

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий рассказал о взрывном характере форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Игрок выступал под руководством Непомнящего в томском клубе в сезонах-2009 и 2010.

- Дзюба говорил: "Валерий Кузьмич, у вас же преступник в команде! Он на три метра пас отдать не может", - сказал Непомнящий в интервью youtube-каналу "ЛетМиСпик". - Во всеуслышание, в адрес игрока, который на много лет старше него. Как в этой ситуации быть? Приходится Тему одергивать, объяснять, что это чревато.

Дзюба очень интересный парень. Он ляпнет, проходит время - он понимает, что ляпнул что-то не то. И приходится ему из этого дела выходить. В "Томи" это легче, а на другом уровне, когда он ляпнул про "тренеришку"...