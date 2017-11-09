Валерий Непомнящий: "Дзюба ляпнет, а потом понимает, что ляпнул не то"

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий рассказал о взрывном характере форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Игрок выступал под руководством Непомнящего в томском клубе в сезонах-2009 и 2010.
- Дзюба говорил: "Валерий Кузьмич, у вас же преступник в команде! Он на три метра пас отдать не может", - сказал Непомнящий в интервью youtube-каналу "ЛетМиСпик". - Во всеуслышание, в адрес игрока, который на много лет старше него. Как в этой ситуации быть? Приходится Тему одергивать, объяснять, что это чревато.
Дзюба очень интересный парень. Он ляпнет, проходит время - он понимает, что ляпнул что-то не то. И приходится ему из этого дела выходить. В "Томи" это легче, а на другом уровне, когда он ляпнул про "тренеришку"...
Доктор Хряк
Коля Басков настолько прекрасный оперный певец, только петь не может! Филя Киркоров настолько прекрасный певец, что петь не может. Этих уродов может пора забыть !
21:19
poxi68
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21:10