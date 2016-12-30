Валерий Непомнящий: "Ахмедову и Халку было суждено встретиться в одном клубе"

Первый тренер полузащитника Одила Ахмедова Валерий Непомнящий сомневается, что переход хавбека из "Краснодара" в "Шанхай Шанган" - шаг к завершению карьеры. По словам специалиста, 29-летнго хавбека нельзя сравнить ни с одним из футболистов.

- С кем можете его сравнить по уровню игры? - вопрос Непомнящему.

- Знаете, сравнивать можно только слабых футболистов. Он - Одил Ахмедов. И этим все сказано.

- Ахмедов был лучшим игроком на своей позиции в чемпионате России?

- Нет, не стал бы так заявлять. Последние полтора сезона у него не задались. Периодически не попадал в стартовый состав.

- В таком случае Китай - это шаг к завершению карьеры?

- Нет, нет, нет. Это не к нему. По менталитету Одил очень подойдет китайскому футболу. Не знаю, кто ему это рекомендовал и почему, но он может получить в Китае удовольствие от игры. Там все не так плохо, как нам кажется. Если в этой стране попасть в команду, которая на что-то претендует, то это вполне нормально.

- Главный тренер клуба, куда перешел Ахмедов - Андре Виллаш-Боаш. Именно там выступает и Халк. Им суждено было рано или поздно встретиться в одном клубе?

- Вполне вероятно. Я бы, конечно, хотел видеть их вместе в одной команде чемпионата России. Но раз уж судьбе так угодно… (Ярослав СУСОВ)

Полная версия интервью с Непомнящим