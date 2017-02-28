Валерий Масалитин: "Все равно среди болельщиков сохранится старое название "Арена ЦСКА"

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение, что переименование "Арены ЦСКА" в "ВЭБ Арену" носит временный характер. Напомним, сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи президент ЦСКА Евгений Гинер и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков подписали соглашение по развитию партнерских отношений.
– Думаю, что такое переименование носит временный характер, – отметил Масалитин. – Арена будет называться именем спонсора, пока действует договор. Как только срок контракта истечет, название стадиона изменится. В идеале в названии арены нужно сочетать и название клуба, и спонсора. Например, "ЦСКА – ВЭБ Арена". В тот период, когда спонсора не будет, останется просто ЦСКА.
Конечно, если клубу предложили хорошие деньги, то почему бы и не переименовать стадион?
Хотя, если разобраться, название должно быть одно: "Арена ЦСКА". Представьте разговор среди футбольных зрителей:
– Пойдем на стадион?
– На какой?
– ВЭБ.
И первый вопрос, который сразу же возникает, кто там играет… Все равно среди болельщиков сохранится старое название "Арена ЦСКА". Спонсоры уходят, а стадион остается. (Любовь КОНЯЕВА)
Болела_23
Помнится, когда назвали "Открытие-Арена" больше всех подкалывали болельщики Цска. Ну что теперь не смеётесь? АУ!!!
15:59
баламошка
"Стойло", "Конюшня", можно "Говнюшня". Так-то веселее как-то, да и самим болельщикам ЦСКА понравиться должно.
15:35
higagy
Эхъ, Валера. Как были Пески, так и остались.
15:31
Ботаникум
И сколько лет этому "старому " названию??? 50 или 100??? А оно уже якобы УКОРЕНИЛОСЬ в "сознании" болельщиков!? Не знаю, смеяться или плакать над словами этого "икс-перда" из числа бывших "красно-синих ногомячистов".
15:29
shpasic
с какой стати временный-то, если ВЭБ вложился на 70% от стоимости стадиона?
15:26