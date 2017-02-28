15:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Масалитин: "Все равно среди болельщиков сохранится старое название "Арена ЦСКА"

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Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение, что переименование "Арены ЦСКА" в "ВЭБ Арену" носит временный характер. Напомним, сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи президент ЦСКА Евгений Гинер и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков подписали соглашение по развитию партнерских отношений.

– Думаю, что такое переименование носит временный характер, – отметил Масалитин. – Арена будет называться именем спонсора, пока действует договор. Как только срок контракта истечет, название стадиона изменится. В идеале в названии арены нужно сочетать и название клуба, и спонсора. Например, "ЦСКА – ВЭБ Арена". В тот период, когда спонсора не будет, останется просто ЦСКА.

Конечно, если клубу предложили хорошие деньги, то почему бы и не переименовать стадион?

Хотя, если разобраться, название должно быть одно: "Арена ЦСКА". Представьте разговор среди футбольных зрителей:

– Пойдем на стадион?

– На какой?

– ВЭБ.

И первый вопрос, который сразу же возникает, кто там играет… Все равно среди болельщиков сохранится старое название "Арена ЦСКА". Спонсоры уходят, а стадион остается. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Болела_23

Помнится, когда назвали "Открытие-Арена" больше всех подкалывали болельщики Цска. Ну что теперь не смеётесь? АУ!!!

15:59

баламошка

"Стойло", "Конюшня", можно "Говнюшня". Так-то веселее как-то, да и самим болельщикам ЦСКА понравиться должно.

15:35

higagy

Эхъ, Валера. Как были Пески, так и остались.

15:31

Ботаникум

И сколько лет этому "старому " названию??? 50 или 100??? А оно уже якобы УКОРЕНИЛОСЬ в "сознании" болельщиков!? Не знаю, смеяться или плакать над словами этого "икс-перда" из числа бывших "красно-синих ногомячистов".

15:29

shpasic

с какой стати временный-то, если ВЭБ вложился на 70% от стоимости стадиона?

15:26

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