Валерий Масалитин: "Все равно среди болельщиков сохранится старое название "Арена ЦСКА"

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение, что переименование "Арены ЦСКА" в "ВЭБ Арену" носит временный характер. Напомним, сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи президент ЦСКА Евгений Гинер и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков подписали соглашение по развитию партнерских отношений.

– Думаю, что такое переименование носит временный характер, – отметил Масалитин. – Арена будет называться именем спонсора, пока действует договор. Как только срок контракта истечет, название стадиона изменится. В идеале в названии арены нужно сочетать и название клуба, и спонсора. Например, "ЦСКА – ВЭБ Арена". В тот период, когда спонсора не будет, останется просто ЦСКА.

Конечно, если клубу предложили хорошие деньги, то почему бы и не переименовать стадион?

Хотя, если разобраться, название должно быть одно: "Арена ЦСКА". Представьте разговор среди футбольных зрителей:

– Пойдем на стадион?

– На какой?

– ВЭБ.

И первый вопрос, который сразу же возникает, кто там играет… Все равно среди болельщиков сохранится старое название "Арена ЦСКА". Спонсоры уходят, а стадион остается. (Любовь КОНЯЕВА)