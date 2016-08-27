Валерий Масалитин: "Видно, что ЦСКА еще не на ходу"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин подчеркнул, что армейский клуб пока не успел набрать оптимальную форму. По словам Масалитина, с каждым матчем команда должна набирать ход. Сегодня подопечные Леонида Слуцкого в гостевом матче 5-го тура чемпионата России победили "Томь" (1:0).

– Не скажу, что армейцы обыграли "Томь" на классе, – подчеркнул Масалитин. – Команда находится под давлением, первые роли играют футболисты, незадействованные на Euro-2016: Дзагоев, Еременко… Остальные же ребята до сих пор не могут преодолеть психологический прессинг прошедшего чемпионата Европы. А сейчас еще и Лига чемпионов начнется! По матчу в Томске видно, что команда еще не на ходу, опять короткая скамейка запасных… В прошлые сезоны хоть и посложнее были группы – "Бавария", "Манчестер Сити", "Рома", но и сейчас опасений много.

– Нападение вообще сейчас главная проблема действующих чемпионов.

– Траоре не вписался в коллектив, не показывает той игры, какая была у него в "Анжи" и "Кубани". Это звоночек очень плохой – форварду добавляют уверенности в себе только забитые мячи. Нет Мусы, нет Думбья – забивать некому. Надеюсь, что Траоре, Страндберг и Ионов припасли все свои голы на Лигу чемпионов. С каждым матчем команда должна набирать ход. Касается это не только нападающих – и Вернблума, и Дзагоева, и Натхо.

– Наверное, единственный игрок, к кому нет претензий, это Акинфеев?

– Игорь всегда играет на своем уровне – чемпионат Европы во Франции тому подтверждение. Но лучше было бы, чтобы лидером команды был полузащитник или форвард. Не все же время на обороне и вратаре выезжать! На них и так очень большое давление лежит. (Иван ОРЕХОВ)