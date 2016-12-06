22:20 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Масалитин: "Видимо, коллектив и тренер просто поднадоели друг другу"

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение, что Леонид Слуцкий либо устал находиться под давлением, либо у главного тренера армейцев случился творческий кризис. Он добавил, что если наставник не может двигаться вперед, то и футболисты не прогрессируют.

 
Леонид СЛУЦКИЙ.Слуцкий уходит из ЦСКА. Live!

– Слуцкий либо устал все время находиться под давлением, либо у него случился творческий кризис, – сказал Масалитин. – Ведь если наставник не может двигаться вперед, то и футболисты "стоят на месте", не прогрессируют. Видимо, в ситуации с армейцами коллектив и тренер просто поднадоели друг другу.

Думаю, ЦСКА возглавит Гончаренко. Он уже входил в тренерский штаб ЦСКА и знает игроков. Но одно дело работать в подчинении, и совершенно другое –возглавить команду. Отличается психология, принципы взаимодействия. Вероятно, он будет налаживать связи с опытными футболистами, но хочется, чтобы Виктор и молодым давал дорогу. Конечно, ему будет трудно, так как с одной стороны нужен результат, а с другой – необходимо "обкатывать" молодежь. Первое место в этом сезоне занять практически нереально. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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zega

ТОНЕТ КОРАБЛЬ ПОД НАЗВАНИЕМ цска, КОТОРЫЙ НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ УВАЖЕНИЕМ У ОБЩЕСТВА, ТАМ НАЧАЛИСЬ ПРОЦЕССЫ ПОКИДАНИЯ ЭТОГО СУДНА, ЧТОБЫ ЕГО СПАСТИ НУЖНО ЕГО ПЕРЕВЕСТИ В ДРУГОЙ СТАТУС. ПУСТЬ ИГРАЮТ ЗА ВЕТЕРАНОВ И ПУТЕШЕСТВУЮТ ПО СТРАНЕ, НО ТАМ ТОЛЬКО ОДИН НЕГАТИВ - БУДУТ ОСВИСТАНЫ БОЛЕЛАМИ ДРУГИХ УВАЖАЕМЫХ КЛУБОВ.

23:25 6 декабря

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